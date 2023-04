Maassluis is laatste klus voor waarnemend burgemeester Rensen: ‘Geen moment getwijfeld’

Na 7,5 jaar legt Edo Haan zijn functie als burgemees­ter neer: ‘Wist al dat ik tweede termijn niet vol zou maken’

Als burgervader verbinding zoeken met de inwoners van je stad: het was een belangrijke les voor Edo Haan in de 7,5 jaar dat hij burgemeester was van Maassluis. Donderdagavond neemt hij afscheid in de Groote Kerk om verder te gaan als waarnemend burgemeester in Zwijndrecht.