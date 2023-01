Maassluise jongeren proeven van uitgaansleven met Nieuwjaarsfeest in Theater Koningshof

Maassluise jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud kunnen zaterdag het nieuwe jaar knallend aftrappen tijdens het Nieuwjaarsfeest in Theater Koningshof. Met populaire dj’s en flitsende lichteffecten haalt het theater de uitgaanssfeer in huis voor scholieren.

Xannelou van der Horst (20), stagiaire Marketing & Publiciteit, is de drijvende kracht achter het evenement. ,,Dit is voor mij niet alleen mijn stageopdracht, ik vind het óók heel leuk om te doen. Voor jongeren tussen de 14 en 18 is er weinig te beleven in Maassluis. Daarom heb ik onderzocht wat zij leuk zouden vinden.”

Omdat de Maassluise stagiaire niet zo lang geleden nog zelf tot die doelgroep behoorde, weet ze waar het schuurt. ,,Wij liepen vooral veel buiten. Als je jonger bent ga je bijvoorbeeld zwemmen ofzo en vanaf je 18de mag je naar De Pulp. Maar daar tussenin is er niks.” De Pulp is een van de meest geliefde uitgaansgelegenheden onder Maassluise jongeren.

Net als in de club

Zo kwam Xannelou op het idee de hulp van het café in te schakelen. ,,Ik heb samen met een medewerker van De Pulp presentaties gegeven op het Lentiz Revius Lyceum en de Revius Mavo over onze plannen. Leerlingen waren echt enthousiast en dachten mee over wat ze verder nog graag in Maassluis zouden zien”, vertelt Xannelou.

Het feest is onderdeel van het jongerenproject Urban Jongeren Programma dat het theater in 2022 is gestart. Met steun van de gemeente worden er activiteiten ontwikkeld voor jongeren en door jongeren. ,,We willen de sfeer van het uitgaan neerzetten.” Zo staat DJ Captain Jack B, die normaliter in De Pulp draait, nu in de Koningshof. DJ Dennis brengt met zijn beats een beetje Villa Thalia naar Maassluis en DJ Nutshell draait House, Urban en Latin. Het feest duurt van 21.00 uur tot 01.00 uur, er wordt geen alcohol geschonken. Kaartjes kosten 6,50 euro en zijn verkrijgbaar via: theaterkoningshof.nl.

