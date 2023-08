Michel viel voor een ander: ‘Tijdens het vis bakken is de vonk overgeslagen. Het is ook zo’n lekkerbekkie’

Met video Auto vliegt uit de bocht op de A29, chauffeur gewond naar ziekenhuis vervoerd

Een automobilist is maandagavond op de A29 ter hoogte van Barendrecht uit de bocht gevlogen en via de vangrails tot stilstand gekomen. De klap was dusdanig hard dat de chauffeur met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.