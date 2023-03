Nieuwe sporthal in Maassluis is nog ver weg, ook parkeergarage nog steeds geen optie

Kinderen dagbeste­ding Labyrint deze zomer tóch niet op straat: contract voor verlenging is in de maak

Na maanden van wanhoop kunnen de ouders wier kind bij stichting Labyrint zorg krijgt, eindelijk opgelucht ademhalen: een nieuw, tijdelijk contract is in de maak. Dit zou betekenen dat de zorg niet in de zomer al stopt, maar doorloopt tot eind 2023: ,,De druk moest van de ketel.”