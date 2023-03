Nog altijd geen oplossing voor autopont: ‘Reiziger is de dupe’

De provincie Zuid-Holland heeft nog altijd geen oplossing voor de uitgevallen autopont tussen Rozenburg en Maassluis. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (water, VVD) is in overleg met vervoerder AquaSwets en dochter Blue Amigo, maar tot concrete resultaten heeft dat niet geleid. Het veer is bijna een half jaar uit de vaart.