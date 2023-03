Provincie dreigt opnieuw met juridische stappen over niet varen autopont

indebuurt.nl Favorieten van Delicia: 'Van deze winkel word ik intens gelukkig'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in Rotterdam leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Deze week laten we fotograaf en creatief ondernemer Delicia Celik aan het woord. Ze tipt een paar van haar lievelingsplekken in Rotterdam.