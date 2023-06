Provincie lijkt oplossing voor recente gestopte veerdienst te hebben gevonden

Politiek Westland in diepe crisis na exit wethouder Barend Rombout: hoe kon het zover komen?

Maxim van Ooijen loopt toch al een tijdje mee in de Westlandse en Wateringse politiek, maar het huidige steunraadslid van D66 heeft nog nooit eerder een motie van wantrouwen aangenomen zien worden. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde dat wél, met wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) in de hoofdrol. Er is nu niet alleen een wethouderscrisis, maar ook een coalitiecrisis in Westland. Hoe kon het zo ver komen?