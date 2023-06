Sterftecijfer in Maassluis rond landelijk gemiddelde

Maassluis bedrijf heeft een uitvinding die oplossing kan zijn voor de stikstof­cri­sis

Lely, Neerlands trots als het gaat om baanbrekende vernieuwingen in de agrarische sector, bestaat 75 jaar. Het familiebedrijf uit Maassluis is nu misschien wel belangrijker dan ooit, in een land waarin de gemoederen in het stikstofdebat hoog oplopen. Want boeren uitkopen is één ding, maar innovatie is zeker zo cruciaal voor het voortbestaan van de landbouw in Nederland.