Overleden vrouw (53) uit Maassluis stierf natuurlij­ke dood, aangehou­den verdachte (55) vrijgela­ten

De 53-jarige vrouw die dinsdagochtend overleed in haar woning aan de Hudson in Maassluis is een natuurlijke dood gestorven. De politie kon in eerste instantie een misdrijf niet uitsluiten en deed daarom een dag lang uitgebreid (forensisch) onderzoek.