Vanochtend kans op bewolking in Maassluis

Serre van woonhuis in Vlaardin­gen vliegt in brand door scootero­pla­der, bewoners naar ziekenhuis

In de serre van een woonhuis aan de Esdoorndreef in Vlaardingen is in de nacht van donderdag op vrijdag de oplader van een scooter in brand gevlogen. De bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.