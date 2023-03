Verdachte van vechtpartij waarbij Dominique (42) om het leven kwam langer vast

Defensie houdt spectacu­lai­re oefening boven de Maas

Wie in de buurt van de Rotterdamse Maas is, kan dinsdag zomaar op een militaire oefening stuiten. Een speciale transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht vult steeds een grote oranje waterzak, vliegt een stuk en laat dan in één klap duizenden liters water vallen.