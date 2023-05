Belgische achtervolging eindigt in Maastricht

LIVE play-offs | Wat staat MVV te wachten op ‘Avondje NAC’?

In de reguliere competitie was het steeds de thuisploeg die aan het langste eind trok wanneer NAC Breda en MVV Maasbracht tegenover elkaar stonden. In de Keuken Kampioen Divisie eindigden de formaties van Peter Hyballa en Maurice Verberne op exact gelijke hoogte, dus het moet in het Rat Verlegh Stadion een mooie strijd worden. Hier volg je vanaf 21.00 uur de belangrijkste ontwikkelingen.