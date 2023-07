Brandweer redt kitten uit auto in parkeergarage Maastricht

Zorgmede­wer­kers redden het niet meer met salaris: ‘Ik eet veel bij mijn ouders’

Bijna de helft van de medewerkers die in de ouderenzorg werken, komt aan het einde van de maand geld tekort. Er zijn al zorgorganisaties die voor 20 procent van hun personeel een loonbeslag hebben. Meer werken om meer te verdienen is voor zorgmedewerker Puck geen optie. ,,Ik voel me soms als een tante voor mijn zoontje’’.