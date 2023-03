Fietser gewond bij ongeval met auto in Maastricht

OM nog lang niet klaar met onderzoek Donny M., mogelijk wel belangrijk dna-be­wijs gevonden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg is nog lang niet klaar met het onderzoek naar de dood van het Limburgse jongetje Gino. Wel bestaat de kans dat er belangrijk dna-bewijs is aangetroffen in de woning van hoofdverdachte Donny M., die Gino seksueel zou hebben misbruikt en vermoord.