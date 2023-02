Gewonde door steekpartij in centrum Maastricht

Update Politie verijdelt mogelijke aanslag tijdens verkiezing van Miss België, zaal gescand door speurhon­den

Bij de verkiezing van Miss België 2023 is zaterdagavond een mogelijke aanslag verijdeld, meldt de Belgische federale politie. In de buurt van het Proximus Theater in de Belgische badplaats De Panne werd een man opgepakt die in het bezit was van een vuurwapen. Ook in zijn wagen werden wapens aangetroffen.