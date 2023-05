Helder weer in Maastricht vanochtend en vanmiddag

Limburgers mogen zegje doen: informa­teurs organise­ren inspiratie­avon­den

Beide informateurs voor de vorming van een nieuwe coalitie in Limburg organiseren volgende week in Sittard en Venlo twee zogenoemde inspiratieavonden. Wie dat wil, kan daar zaken aan de orde stellen die belangrijk zouden kunnen zijn voor de vorming van een nieuw bestuur in Limburg.