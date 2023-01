Kunstbeurs TEFAF in Maastricht scherpt beveiliging aan na juwelenroof

Tekie en de erfenis van Rommens, Zweed moet gemis Belgische spelbepa­ler GA Eagles opvangen: ‘Ik ben benieuwd hoe we ervoor staan’

Honderd procent zeker is het nog niet. Maar het heeft er alle schijn van dat Tesfaldet Tekie zaterdag om 20.00 uur voor het eerst dit seizoen bij Go Ahead Eagles aan de aftrap verschijnt. En dat nog wel tegen zijn oude club, Fortuna Sittard. In Limburg. ,,De kriebels? O, positieve zenuwen! Ja, die heb ik zeker.”

6 januari