Limburg wil met subsidies schaap beschermen tegen wolf: ‘We kunnen beter schade voorkomen’

Meer zelfstandi­ge stemloca­ties voor slechtzien­de en blinde kiezers tijdens aankomende verkiezin­gen

De komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunnen mensen met een visuele beperking hun stem zelfstandig uitbrengen in 95 gemeenten op een of meerdere stemlocaties. Dat zijn vijftien gemeenten meer dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, aldus een medewerker van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. ,,Het is mooi nieuws, maar het liefst hebben we dat in elke gemeente mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen”, aldus de medewerker.