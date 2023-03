Maastricht kwaad op Rijkswaterstaat om nieuwe brug over Julianakanaal

Van Waarden­burg noemt rol in Les Misérables droom die uitkomt: ‘Ik volg de musical al sinds ik zes ben’

Milan van Waardenburg noemt zijn hoofdrol in de musical Les Misérables ‘een droom die uitkomt’. ,,Ik volg de musical al sinds ik zes ben”, zegt de 29-jarige acteur tegen het ANP. De musical, die na zo’n vijftien jaar terugkeert in de Nederlandse theaters, is vanaf woensdag officieel te zien en wordt zondag groots afgetrapt in Koninklijk Theater Carré.