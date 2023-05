Man gewond na ongeluk met shovel in Maastricht

Mid­den-Lim­burg staat in zomer grote verkeers­hin­der te wachten: ‘Werk thuis of neem de fiets’

Het verkeer in Midden-Limburg krijgt deze zomer te maken met grote verkeershinder. Die ontstaat als gevolg van groot onderhoud in beide tunnels van de A73 bij Roermond en Swalmen. De tunnels gaan meerdere weken dicht in een periode van juli tot en met september. Het verkeer wordt dan omgeleid, deels via Eindhoven. Maar Rijkswaterstaat (RWS) roept mensen vooral op om zoveel mogelijk thuis te werken en de fiets te nemen.