MVV Maastricht maakt het verschil in de tweede helft tegen Jong FC Utrecht

VDL en vakbonden praten weer met elkaar over sociaal plan Nedcar: ‘We gaan in de goede richting’

Vakbonden en Nedcar-eigenaar VDL gaan maandag weer met elkaar om tafel zitten. Dat is de uitkomst van overleg van de vakbonden met hun kaderleden bij autofabriek Nedcar in Born vrijdagmiddag. ,,We gaan in de goede richting”, zei FNV-bestuurder Patrick Meerts vrijdagavond.