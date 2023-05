Nationale Vleermuistelling van start, vleermuizentellers hopen op goed weer

Maakt de vleermuis je huis isoleren bijna onmogelijk? Rechtszaak kan grote gevolgen hebben

DEN HAAG/BEST - Als je muur- of dakisolatie wilt in je huis wilt, moet je dan op eigen kosten laten onderzoeken of er vleermuizen zitten? Hierover boog de Raad van State zich dinsdag nadat een isolatiebedrijf uit Best een dwangsom kreeg vanwege gebrekkig vooronderzoek. De uitspraak in de zaak kan grote gevolgen hebben.