PVV Limburg ziet grote kans op meeregeren na verkiezingen

Met video John Williams en klusteam worden wegge­stuurd: 'Allemaal eruit!’

De gemoederen in het programma Help, mijn man is klusser liepen maandagavond hoog op. 722.000 mensen zagen hoe Henk zélf hulp had ingeschakeld omdat hij samen met zijn vrouw Peggy in een bouwval leefde. Maar het werd John Williams en zijn team allesbehalve makkelijk gemaakt. ,,Allemaal eruit!” tierde Peggy toen het haar allemaal te veel werd.