Regionale luchthavens bleven binnen geluidsnormen

OM blijft bij celstraf voor Sergio K. in Brunssumse moordzaak

Het Openbaar Ministerie vindt dat er “een spelletje” is gespeeld om Sergio K. vrijgesproken te krijgen in de zaak rond de moord op Sven Prins in Brunssum in september 2015. De advocaat-generaal eiste daarom maandag bij het hof toch gewoon dertig jaar cel tegen K., net als tegen zijn twee medeverdachten Xionel B. en Jurandy T.

13:50