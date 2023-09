Scharn 2 lijdt een 1-0 nederlaag uit tegen ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2

Lagere winst VDL door reorganisa­tie­kos­ten voor autofa­briek

Industrieconcern VDL voelt de aanstaande reorganisatie bij zijn autofabriek in Born in de jaarcijfers. Het bedrijf moet daar geld voor opzijleggen, en dat ging in het eerste halfjaar ten koste van de nettowinst. Bij autofabriek Nedcar van VDL verdwijnen vanaf november 1800 banen omdat BMW zich terugtrekt als klant van de assemblagelijn in het Limburgse Born.