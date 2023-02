Scheepvaartverkeer deel Julianakanaal volledig gestremd

Gemist? Opnieuw waterover­last in Limburg en hoofdin­gang NOS tijdelijk gesloten door dreiging

Opnieuw is er veel schade door wateroverlast in Limburg. Bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in Midden-Limburg zijn gevraagd hun woningen te verlaten. En de hoofdingang van de NOS was vandaag tijdelijk gesloten in verband met een dreiging. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 16 juli.