Storing Maastricht UMC verholpen: operaties en afspraken afgezegd

Tachtig procent van de Nederlan­ders ‘niet echt of helemaal niet’ voorbereid op overstro­ming

Ruim tachtig procent van de Nederlanders geeft aan niet echt, of zelfs helemaal niet te zijn voorbereid op een overstroming. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Slechts vier procent van alle respondenten denkt dat de kans dat hun eigen woning gedeeltelijk onder water komt te staan in de komende tien jaar groot is. De hulporganisatie noemt de cijfers ‘zorgelijk’.