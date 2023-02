Stremming van Julianakanaal duurt tot en met 2 maart

Limburg slaagt erin uitsterven diersoor­ten te voorkomen

Limburg is er de afgelopen jaren in geslaagd het uitsterven van diersoorten te voorkomen. Limburg kent soorten die elders in Nederland niet voorkomen, en is daarnaast toegangspoort voor soorten die na eeuwen ons land weer binnenkomen, zoals de wilde kat. Daarnaast duiken in Limburg als eerste in ons land zuidelijke soorten op als gevolg van de klimaatverandering, zoals de zuidelijke glazenmaker, een libellensoort. De provincie laat volgende week woensdag tijdens een symposium zien hoe zij erin geslaagd is biodiversiteit in stand te houden.