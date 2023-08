Man in been gestoken tijdens straatroof op station Naar­den-Bus­sum: twee verdachten aangehou­den

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 19-jarige man uit Maastricht in zijn been gestoken tijdens een straatroof op station Naarden-Bussum. Op vrijdagmiddag zijn er twee mannen uit Hilversum, van 23 en 24 jaar, aangehouden.