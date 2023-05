Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Maastricht

Ingestorte stadsmuur Maastricht wordt volgend jaar gerestau­reerd

De eeuwenoude stadsmuur in Maastricht wordt volgend jaar herbouwd. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend. De stadsmuur stortte in maart 2019 gedeeltelijk in en brokkelde daarna steeds verder af. Ook het aanpalende rondeel De Vijf Koppen liep gevaar. Sindsdien wordt bekeken hoe de muur kan worden hersteld.