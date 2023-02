Yeşilgöz: schrijnende gevallen watersnood Limburg opnieuw bekijken

Watersnood­fonds Limburg beëindigt hulpverle­ning gedupeer­den

Na anderhalf jaar heeft het Watersnoodfonds Limburg zijn hulp aan gedupeerden van de overstromingen in juli 2021 beëindigd. In die tijd keerde het fonds met name aan de meest kwetsbare mensen een bedrag uit van ruim 1,6 miljoen euro. Ook kregen 310 gezinnen in totaal 451 koelkasten en wasmachines.

15:10