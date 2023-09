DESS 2 uit verslagen door ALC 2

AZ wil zich versterken met Ghanese aanvaller Ibrahim Sadiq

AZ wil vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een buitenspeler aan de selectie toevoegen. Met de 23-jarige Ghanees Ibrahim Sadiq is de club in verregaande onderhandeling voor een overgang. Sadiq ging in 2018 van de Right to Dream Academy in Ghana naar FC Nordsjælland, ook de route die Mohammed Kudus die zomer aflegde. De leeftijdsgenoten uit Ghana speelden 34 keer samen bij de club uit Denemarken.