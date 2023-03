Dit is hoeveel mensen uit Medemblik mogen stemmen voor Provinciale Staten

Vermiste Grootebroe­ker (87) overleden aangetrof­fen in Markermeer bij Enkhuizen

In het Markermeer bij Enkhuizen is in de nacht van zondag op maandag het lichaam gevonden van Jaap Oud (87) uit Grootebroek. Oud was als vermist opgegeven. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.