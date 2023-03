Enorme prijsverschillen per gemeente voor gehandicaptenparkeerkaart: dit betaal je in Medemblik

Kantoor­pand Alkmaar omgebouwd tot opvangloca­tie voor Oekraïners

Een kantoorpand in Alkmaar is omgebouwd tot een opvanglocatie voor 250 Oekraïners. Deze mensen trekken de komende dagen in de locatie, schrijft de gemeente Alkmaar. Zij zaten hiervoor in hotels in de Noord-Hollandse stad.