Tim Knol is vrienden verloren toen hij gezond ging leven: ‘Kroeg­vrien­den zie ik nu niet meer’

Tim Knol is vrienden verloren toen hij vier jaar geleden besloot gezonder te gaan leven. Dat vertelde de zanger uit Hoorn in het NPO Radio 5-programma Volgspot. Knol besloot in de zomer van 2019 het roer om te gooien. Hij ging meer bewegen en viel tientallen kilo’s af.