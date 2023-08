Verdachte die handgra­naat plaatste in park Purmerend zit nog vast

De man (26) die in de nacht van zaterdag op zondag is opgepakt voor het plaatsen van een handgranaat in Purmerend zit nog vast. Het explosief werd zaterdagavond ontdekt in het Leeghwaterpark aan een hek van een festival dat op dat moment gaande was.