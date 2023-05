Waardeloze prestatie van Knollendam thuis tegen MOC 1

FC Volendam dicht bij nog een seizoen eredivisie­voet­bal na knappe zege op Sparta

Het Nederlands voetbal is bezig aan een dubieus recordweekend, met alweer de vijfde (tijdelijk) gestaakte wedstrijd van het weekend. Dat gebeurde na de gelijkmaker van FC Volendam, dat uiteindelijk zelfs nog won van Sparta (2-1) en daarmee een zeer grote stap naar directe handhaving zette. Voor Sparta is de vijfde plek in de eredivisie na de nederlaag ver weg.