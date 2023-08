Avanti strijdend ten onder tegen SV Meerssen: ‘Na twintig minuten voelde ik mijn benen al’

Onderzoek naar in Limburg begraven Amerikaan­se militairen: soldaten waren gemiddeld 25 jaar oud

De in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen die op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten liggen, waren gemiddeld 25 jaar oud. Dat blijkt uit analyse van zo’n 9600 geboorte- en sterfdata van de op het Limburgse ereveld begraven soldaten. De gemiddelde leeftijd was om precies te zijn 25 jaar en een maand. Van alle militairen in Margraten was 84 procent jonger dan 30 jaar. Twee soldaten waren pas 17 jaar. De jongste van hen, Paul M. Crane, was 17 jaar en 8 maanden, en daarmee de jongste militair die in Margraten begraven is.