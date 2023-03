De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen enorm per gemeente: hoe zit het in Meerssen?

Hadewych Minis zingt lied voor bioscoop­film All Inclusive

Hadewych Minis heeft speciaal voor de nieuwe film All Inclusive een cover van de hit Don’t You (Forget About Me) van Simple Minds gemaakt. Dat maakt distributeur WW Entertainment vrijdag bekend. De bioscoopfilm, die vanaf 16 maart in de bioscopen draait, is bedacht door Tibor Lukács, de man van de Maastrichtse Minis.