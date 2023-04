Gewonde bij schietincident, Meerssenaar (61) aangehouden

Politie verbolgen over ‘misselijk­ma­ken­de’ 112-mel­ding van minderjari­ge jongen

De politie in Limburg is verbolgen over ‘een misselijkmakende’ grap van een minderjarige jongen. Zondag belde de jongen 112 met de melding dat er midden in een bos in Landgraaf een dood kind zou liggen. Nadat de politie groots was uitgerukt, bleek dit niet te kloppen.