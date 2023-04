Meer dan kwart van kantoorruimte in Meerssen heeft een te laag energielabel

Sinds begin dit jaar moeten panden minimaal een energielabel C hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. In Meerssen is dit bij 37 procent van de kantoorruimte nog niet het geval. Dat blijkt uit cijfers die deze site opvroeg bij vastgoedadviesbedrijf CBRE.

Pandeigenaren die niet aan de eisen voldoen kunnen in theorie een boete verwachten. Toch zal het voor de meeste eigenaren niet zo'n vaart lopen. ,,Gemeenten gaan niet massaal boetes uitdelen", laat woordvoerder Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. ,,Daar zitten nog gebruikelijke stappen tussen, zoals een pandeigenaar aanschrijven en die genoeg tijd geven om alsnog aan de eisen te voldoen. Bovendien kan de aanpak per gemeente verschillen."

Regionale verschillen

In de gemeente Meerssen voldoet op dit moment ongeveer 50 procent van de kantoorruimte wél aan de energielabel C verplichting. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 64 procent. In de provincie Limburg is Beek koploper en Gulpen-Wittem hekkensluiter. Het gaat om vierkante meters kantoorruimte en niet over kantoren, zodat het aantal kantoren per gemeente geen vertekend beeld kan geven.

Aangescherpte regels

CBRE geeft advies over het verduurzamen van kantoren en kijkt positief naar de huidige ontwikkeling. ,,Nagenoeg alle gemeenten tonen een verbetering ten opzichte van vorig jaar.” Toch gaan niet alle gemeenten erop vooruit. In een enkele gemeente daalt het percentage kantoorruimte met minimaal label C. Dit komt doordat de regels zijn aangescherpt. Het kan daardoor voorkomen dat kantoren die eerst wel een label C hadden, dat nu niet meer hebben.

De overheid heeft zelf ook nog wat te doen als het op energielabels aan komt; achttien procent van de overheidsgebouwen voldoet niet aan de wet die diezelfde overheid invoerde.

Uitzonderingen

Niet alle kantoren hoeven te voldoen aan de energielabel C verplichting. Wanneer het kantoor zich in een Rijksmonument bevindt, kleiner is dan honderd vierkante meter of voor minder dan vijftig procent wordt gebruikt als kantoor, geldt de verplichting niet. In de cijfers van CBRE zijn deze vierkante meters dan ook niet meegenomen.

Ook als een pand alleen label C kan verwerven door investeringen te doen die een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar, vervalt de verplichting. Een eigenaar moet wel kunnen aantonen dat alle maatregelen zijn genomen met een terugverdientijd van minder dan tien jaar. In Meerssen geldt dat voor 12 procent van de kantoorruimte.

Huurders willen duurzaam pand

Handhaving is niet het enige dat gaat helpen, volgens vastgoedadviesbedrijf CBRE. Het bedrijf ziet dat ook huurders van panden graag in een toekomstbestendig kantoor willen werken. ,,Dat scheelt in de servicekosten. De energiecrisis heeft het bewustzijn vergroot dat energie geld kost”, aldus Frank Verwoerd, hoofdonderzoeker bij CBRE. ,,Bovendien is het energielabel slechts een stap in de verduurzaming en worden er meer regels verwacht. Huurders willen vooruit lopen op de huidige regels.”

Waarom wachten sommige kantooreigenaren dan tóch met verduurzamen? ,,Sommigen zijn zich nog altijd niet bewust van de regelgeving. Dit geldt vooral voor eigenaars die niet op dagelijkse basis bezig zijn met hun vastgoed", denkt Verwoerd. Een ander deel wacht met grootschalige investeringen tot een natuurlijk moment, bijvoorbeeld wanneer hun installatie gedateerd is. Verwoerd: ,,Deze groep kiest er voor om niet van verplichting naar verplichting te werken, maar op een natuurlijk investeringsmoment direct een grote stap te maken richting energieneutraal."

Over dit onderzoek

Dit verhaal is tot stand gekomen met data van vastgoedadviesbedrijf CBRE. Deze site vroeg data op om erachter te komen hoeveel kantoorruimte het energielabel C of hoger heeft. Kantoorruimte betekent ruimte in vierkante meters, niet per kantoorgebouw. Door deze werkwijze kunnen gemeenten met elkaar vergeleken worden. Ook leverde CBRE de data over Rijksoverheidsgebouwen.