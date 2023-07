Uit dit bouwjaar komen de meeste auto's in jouw gemeente

Aken gaat door met plannen windmolens in grensge­bied Limburg, ondanks Einstein Telescoop

Aken gaat gewoon door met de voorbereiding van de bouw van windmolens in het grensgebied met Limburg. Ook al heeft de provincie in Zuid-Limburg een verbod opgelegd voor de bouw ervan binnen een straal van 10 kilometer van de vurig gewenste Einstein Telescoop. Ook Aken valt binnen die 10-kilometerzone. Waar de provincie in Zuid-Limburg een streep haalde door de plannen voor nieuwe windmolens in eigen gebied, gaat Aken gewoon door met de windmolenplannen.