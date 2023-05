Vanmiddag kans op lichte regen in Meerssen

FC Twente Vrouwen simpel naar finale van Eredivisie Cup; weer ruime overwin­ning tegen Fortuna Sittard

FC Twente Vrouwen heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de Eredivisie Cup. In de halve eindstrijd werd Fortuna Sittard ook in de tweede wedstrijd verslagen: 4-0. De tegenstander in de finale komt uit de ontmoeting tussen PSV en Ajax. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 5-2. De finale is op tweede pinksterdag om 14.30 uur.