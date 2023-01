Wild zwijn teistert bossen bij Meerssen: 17 hechtingen voor slachtoffer

Vlak voor half drie liep het slachtoffer in het bos, toen hij iets aan zijn arm voelde. Tot zijn schrik stond de man oog in oog met een wild zwijn. De man werd gebeten, maar kon zich los rukken. Zijn dochter was ooggettuige van de aanval. Met sneeuw werd de wond gekoeld. Eenmaal thuis werd 112 gebeld en ging de man naar het ziekenhuis in Maastricht. Een dik uur, heel wat bloedverlies en zeventien hechtingen later kon hij pas thuis op de bank gaan zitten om bij te komen van het avontuur.