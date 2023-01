Wilde zwijnen teisteren bossen bij Meerssen: gemeente neemt maatregelen

wedstrijdverslag GA Eagles bouwt door verdiende zege op Fortuna verder aan succes­reeks, blessure Kuipers

WK-pauze of niet, Go Ahead Eagles weigert de succesreeks die het afgelopen najaar in gang zette, zomaar af te breken. Tegen Fortuna Sittard bleef de ploeg voor de tiende keer op rij ongeslagen in de eredivisie, en belangrijker: er werd ook weer eens gewonnen. Het duel in Limburg was na treffers van Kuipers en Adekanye voor rust feitelijk al gespeeld: 0-2. Smet op de zege was het uitvallen van aanvoerder Kuipers met een elleboogblessure.

8 januari