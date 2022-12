50-jarig Skunk hoopt als verjaardagcadeau alsnog op een eigen sporthal: ‘Want er moet iets gebeuren’

Eigenaar Heeswijkse drugsloods blijft ontkennen: hoger beroep tegen drie jaar celstraf

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Een 52-jarige Eschenaar houdt vol dat hij niets wist van de wietplanten en harddrugs die in 2016 in zijn loods werden gevonden. De man gaat in beroep tegen een celstraf van drie jaar en het terugbetalen van ruim 114.000 euro.

