Afgebrande monumentale kapel in Veghel moet en kan worden herbouwd, zeggen deskundigen

Bewoners flats Urkhovense­weg in Eindhoven kijken niet op van autobrand meer of minder

EINDHOVEN – Twee avonden achter elkaar een autobrand. In de flats aan de Urkhovenseweg in Eindhoven zijn de bewoners er niet blij mee, maar ze kijken er evenmin van op. Vorig jaar vlogen op de parkeerplaats tien auto’s in brand. De politie doet onderzoek en vermoedt brandstichting.

15:15