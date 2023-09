Avanti-Schijndel: zónder vuurwerk en drank langs de lijn, wel mét beveiliging

SCHIJNDEL - Het is weer Schijndel versus Schijndel. Dé voetbalderby van het dorp staat weer op het programma. En dat tot twee keer toe in een paar weken tijd. Wedstrijden waar het vuurwerk vanaf spat? Niet letterlijk dus, want dat willen de clubs dit jaar wederom absoluut niet hebben.