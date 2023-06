Bewolkte dag in Meierijstad

Jumbo’s Hees­wijk-Din­ther en Vught doen tabak nu al de deur uit: ‘Bijdragen aan rookvrije generatie’

VUGHT/HEESWIJK-DINTHER - Geen rookwaren meer. Een jaar voor het landelijke verbod op de verkoop in supermarkten, doen de Jumbo in Heeswijk-Dinther en Jumbo Moleneindplein in Vught de sigaret al in de ban. ,,We willen voorbereid zijn op de afschaffing van tabak.”