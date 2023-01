Bewoners Dorshout wegen hun kansen tegen komst migrantenwijk Veghel

Het komt er op neer dat het buurtcollectief alleen voor het plan gaat liggen als er kansen op winst zijn. Aan een advocaat is hierover advies gevraagd. Woordvoerder Jack de Laat: ,,We vinden het een rukplan maar daar gaat het nu niet om. We moeten juridische argumenten hebben om te strijden. Of die nu met stikstof te maken hebben, met vogeltjes of met het geluid van windturbines, dat maakt ons niet uit.’’